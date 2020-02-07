«السيسي» يتفقد عزبة الهجانة ويوجه بهذا الأمر

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السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر اليوم الجمعة، جولة تفقدية لعزبة الهجانة، وذلك لمتابعة تطوير المنطقة، حيث التقى بعدد من الأهالي خلال زيارته.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث قال إن الهدف من الزيارة التفقدية، متابعة الموقف التنفيذي الخاص بتطوير عزبة الهجانة بمنطقة الكيلو 4,5 بطريق السويس.

ويشار إلى أن الشركة الوطنية للطرق، هي المسؤولة عن تطير المنطقة، واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعناه عن قاطني المنطقة.

وخلال بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أضاف أن عزبة الهجانة يبلغ تعداد سكانها ما يقرب من 3 مليون نسمة.

وتابع أن الشركة الوطنية تعمل على التطوير من خلال إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة.

يأتي ذلك بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.

وفي السياق ذاته، وجه السيسي باستقطاع مساحة من احد الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بها.

كما وجه بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة للتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية، بينما لاقى ذلك ترحيبًا كبيرًا من أهلي المنطقة.


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