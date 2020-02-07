خلال زيارته «عزبة الهجانة».. موقف مؤثر للرئيس مع بائعة جائلة

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موقف مؤثر للرئيس مع بائعة جائلة
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فتحي مجدي

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خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لأعمال التطوير بمنطقة عزبة "الهجانة" بمنطقة الكيلو 4,5 بطريق السويس، تصادف تواجد سيدة مسنة، تعمل بائعة جائلة بالمنطقة، والتي أخذ يتحدث معها، ويستمع إلى مشاكلها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس أمر بتوفير أحد المحال للسيدة لممارسة نشاطها، وكذا أصدر أمرًا بعلاجها على نفقة الدولة، وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها، وقبّل رأسها في نهاية حديثه معها.

وتشهد منطقة عزبة الهجانة أعمال تطوير بواسطة الشركة الوطنية للطرق، واستغلال المناطق المتاحة أسفل كوبري الجيش لصالح رفع المعاناة عن قاطني المنطقة، البالغ تعداد سكانها ما يقرب من 3 مليون نسمة.

وقال المتحدث الرئاسي، إنه سيتم إنشاء مواقف السيارات والنقل العام والجماعي ومحال تجارية بأنشطتها المختلفة، وكذا مناطق ترفيهية ورياضية لخدمة شباب المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء نقاط شرطة عسكرية ومدنية  ومرورية لخدمة أهالي المنطقة.

كما أمر الرئيس باستقطاع مساحة من احد الوحدات العسكرية لصالح تطوير أحد شوارع المنطقة لسهولة تقديم الرعاية الأمنية والطبية بالمنطقة.

ووجه أيضًا بإجراء عمليات رصف الطرق المحيطة للتسهيل حركة انتقال المواطنين الداخلية.

وكانت عزبة الهجانة من المناطق المهملة منذ عشرات السنين، ولم تقدم لها أي نوع من الخدمات وانتشار العشوائية وافتقادها للبنية التحتية.

وأمر الرئيس الذي قوبل بالترحاب الشديد من أهالي المنطقة خلال الزيارة، بتدبير مطالب الأهالي وسرعة الإنجاز الفوري، وفق المتحدث باسم الرئاسة.




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