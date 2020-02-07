"صلاح" ينتظر ابنته الجديدة.. و"مكة" تختار اسمها

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محمد صلاح

صلاح

مكة صلاح

ابنة صلاح

ينتظر نجمنا الدولي، محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، قدوم مولودته الجديدة خلال الساعات المقبلة.

وأخبر الأطباء محمد صلاح قبل فترة، أن مولوده الجديد سيكون "أنثى".

كما تحدثت تقارير صحفية بان ابنته "مكة" هي من ستختار اسم المولود الجديد.

وكان محمد صلاح نشر، مساء أمس الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له في "الجيم"، وكتب: "عدت من إجازة لم أذهب إليها".

وحصل "صلاح" على إجازة مع نجوم نادي "ليفربول" الكبار خلال الأيام القليلة الماضية، ليضطر للبقاء في إنجلترا بدلا من قضائها في مصر.


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