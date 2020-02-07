» هل هو صحي.. غسل جسد المولدة بـ"دم الوطاط" لمنع نمو الشعر

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متابعات - أمينة عبد العال

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الشعر

هاني الناظر

الوطواط

نمو الشعر

الجاز

يعتبر غسل الفتاة المولود حديثا من الموروثات القديمة التي يؤكد القدماء فيها أن ذلك يمنع نمو الشعر في جسد الفتاة، فهل هي تعتبر صحية.

نفي أستاذ الأمراض الجلدية الدكتور هاني النظار أن تكون هذه العادة صحية مؤكدا أنها تنقل الميكروبات إلي جسم الرضيعة.

وحذر خلال حواره ببرنامج "من مصر"المذاع علي فضائية"سي بي سي" الأمهات من اللجوء إلي هذه العادة القديمة لأنها تشكل خطورة علي صحة الفتيات.

كما ناشد الأمهات في القرى بالتوقف عن تلك العادة نهائيا لأنها خرافات متوارثة ، كما حذر من وضع الجاز علي رأس الفتيات بحجة أنه سيمنحهن شعر ناعم وغزير مؤكدا أنها محروقات تضرهم.


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