» بعد إصابة لاعب نادي الزمالك.. بالتفاصيل أعراض سرطان الدم

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خلايا

سرطان الدم

زرع

لاعب الزمالك

سعد محمد

أصيب مؤخرا لاعب نادى الزمالك مواليد 2000، اللاعب سعد محمد بـ سرطان الدم، والمعروف أيضا باسم "اللوكيميا".

موقع "ويب مد"، استعرض أعراض الإصابة بالمرض، والأسباب التي تؤدي للإصابة به..

ما هو سرطان الدم

معظم سرطانات الدم تبدأ في نخاع العظام، حيث يتم إنتاج الدم، وتحدث سرطانات الدم عندما تبدأ خلايا الدم غير الطبيعية في النمو، ما يعطل وظيفة خلايا الدم الطبيعية، التي تقاوم العدوى وتنتج خلايا دم جديدة.

أنواع سرطان الدم

هناك أنواع رئيسية لسرطان الدم، هي سرطان الدم والأورام اللمفاوية والورم النخاعي.

اللوكيما

هو سرطان الدم الذي ينشأ في الدم ونخاع العظام، ويحدث ذلك عندما يخلق الجسم الكثير من خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية ويتداخل مع قدرة نخاع العظم على تكوين خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية.

ليمفوما اللاهودجكين

هو سرطان دم يتطور في الجهاز اللمفاوي من خلايا تسمى الخلايا اللمفاوية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد الجسم على مكافحة الالتهابات.

سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين

هو سرطان دم يتطور في الجهاز اللمفاوي من خلايا تسمى الخلايا الليمفاوية، تتميز ليمفوما هودجكين بوجود خلية لمفاوية غير طبيعية تسمى خلية "ريد ستيرنبرغ".

المايلوما المتعددة

هو سرطان دموي يبدأ في خلايا البلازما في الدم، وهو نوع من خلايا الدم البيضاء يتم تصنيعه في النخاع العظمي.

أعراض سرطان الدم

بعض أعراض سرطان الدم الشائعة تشمل:

حمى.

قشعريرة.

التعب المستمر.

الضعف.

فقدان الشهية.

الغثيان.

فقدان الوزن غير المبرر.

تعرق ليلي.

ألم العظام / المفاصل.

عدم ارتياح في البطن.

الصداع.

ضيق في التنفس.

الالتهابات المتكررة.

حكة في الجلد أو طفح جلدي.

تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة أو الإبطين أو الفخذ.

علاج سرطان الدم

يعتمد علاج سرطان الدم، على نوع السرطان وعمرك ومدى تقدم السرطان، وأين ينتشر، بجانب عوامل أخرى.


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