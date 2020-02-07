  • الجمعة 07 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأوقاف

بعد الاعتذار عن الفتوحات الإسلامية.. نشأت زارع يثير الجدل بتصريحات جديدة

كورونا

أستاذ مناعة:"اللي مش معاه منديل يعطس في الكم"

النمنم

النمنم: الرئيس يفعل ما يعجز عنه الأخرون

الأميرة ديانا و الأمير "تشارلز"

فيديو نادر.. الأميرة ديانا تكسر كأسا علي رأس الأمير "تشارلز"

السادات

هذا أول رد فعل قام به السادات بعد افتتاحه لقناة السويس

قطط مشردة

صادم.. 50 ألف حيوان مشرد في "وهان" بسبب "كورونا"

صادم.. ذبحها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية

صادم.. ذبحها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية

بطاقات تموين

حقيقة إلغاء الدعم بعد تعديل البطاقات التموينية

ارشيفية

تهز السعودية.. طعن فتاة رفضت اغتصابها

وسط البلد - أرشيفية

شاهد.. سائق متهور يدهس ضابطا في عملية مطاردة وسط القاهرة

النمنم: الرئيس يفعل ما يعجز عنه الأخرون

الحياة السياسية

النمنم
النمنم
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

3 دول عربية توافق على صفقة القرن

#

عبر "جوجل".. آخر ما كان يبحث عنه قتيل نانسي عجرم قبل السرقة

#

ابنة الشيخ الحصري:هذا ما طلبه الرئيس الأمريكي من والدي

#

داعية إسلامي : ما يفعله الرئيس من " شيم الصالحين"

السيسي

إكسترا نيوز

حلمي النمنم

أكد حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أن تولى مسؤولية البلاد في عام 2014، كان هدفه الأول الحفاظ على كرامة المواطن المصري ".

وأضاف النمنم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، بأن معارك الدولة وحربها على الإرهاب تؤكد اهتمام السيسي بحياة المصريين في الداخل.

وتابع: الدولة المصرية استدعت الجالية المصرية من الصين بعد انتشار فيروس كورونا، وتم تخصيص مستشفى كاملة لهم، ولا يوجد دولة في العالم فعلت ما فعلته مصر مع رعاياها في الصين،معقبا :" الرئيس يفعل ما يعجز عنه الآخرون".

 وأكمل: "مشهد عودة الصيادين المصريين من اليمن، أيضا يؤكد اهتمام الدولة بأبنائها في الخارج، واهتمام الدولة انصب فقط على استعادة أبنائها بغض النظر عن صعوبة الظروف والأوضاع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هل هو صحي.. غسل جسد المولدة بـ"دم الوطاط" لمنع نمو الشعر
» بعد إصابة لاعب نادي الزمالك.. بالتفاصيل أعراض سرطان الدم
» يخطفون طفلا ويطلبون فدية 2 مليون جنيه والأمن يتحرك
» ليست نكتة.. «ثعلب» يتجول في البرلمان البريطاني
» الفيسبوك يكشف عصابة "بالوعات الصرف" بمدينة نصر
» مصر تحقق أرقاما قياسية في توصيل الغاز الطبيعي
» اعتقال أجمل زعيمة عصابة بتهمة تجارة السلاح والمخدرات
» «الداخلية» تضبط 269 قطعة أثرية قبل تهريبها
» ألمانيا تعلن إصابة 13 شخصا بكورونا
» المالية تحذر.. الحجز على حسابات الممولين في هذه الحالة
» الإفتاء ترد علي سائلا :الرأي الأول لوزارة الصحة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:17 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم