فيديو نادر.. الأميرة ديانا تكسر كأسا علي رأس الأمير "تشارلز"

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الأميرة ديانا و الأمير "تشارلز"
الأميرة ديانا و الأمير "تشارلز"
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متابعات - أمينة عبد العال

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انستجرام

الأمير تشارلز

الاميرة ديانا

تداول رواد موقع تبادل الصور و الفيديوهات" انستجرام" مقطع فيديو نادر للأميرة ديانا و طليقها الأمير تشارلز وهي تقوم بكسر كأسا من السكر علي رأسه، أثناء زيارتهم لاستوديوهات "باينوود" عام 1986.

ويظهر مقطع الفيديو الأميرة وهي تضحك هي والعاملين في الأستوديو أثناء زيارتها وزوجها في ذلك الوقت الأمير تشارلز، وشجعها الحاضرين علي تحطيم  كأس من السكر  علي رأس زوجها أثناء حديثه مع أحد الشخصيات ومعطيا ظهره لها، مما جعل الجميع ينفجرون ضاحكين علي الموقف بما فيهم الأمير تشارلز نفسه.

جدير بالذكر أن الأميرة ديانا تزوجت من الأمير تشارلز عام 1981 وأنجبا ابنيهما الأمير ويليام 1982 والأمير هنري و المعروف باسم الأمير "هاري" 1984، وتطلقا عام 1996 .  


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