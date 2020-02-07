هذا أول رد فعل قام به السادات بعد افتتاحه لقناة السويس

07 فبراير 2020 - 02:12 م

سرد محمود عبد السميع، مدير التصوير رئيس مهرجان جمعية الفيلم السنوي، جانبا من الحياة الشخصية لزعيم الراحل محمد أنور السادات، قائلا :" كان أكثر الرؤساء حبا للتصوير".



وأضاف خلال لقائه بالإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بأنه قام بتصوير السادات بعد افتتاحه قناة السويس وتشغيلها للملاحة بعد انتصارات أكتوبر 1973.



وأوضح أنهم أرادوا تصوير الرئيس السادات في عمق البحر عندما كان يقوم بالإعلان عن عودة الملاحة في قناة السويس وقام المخرج عنان نديم بالنداء على الرئيس السادات حتى يلتفت إليهم وبالفعل قاموا بتصويره.



وتابع محمود عبد السميع، بأنه أثناء تسليم مدينة العريش كان يجلس السادات مع القادة على المنصة وكان يريد أن يلتقط جميع المتواجدين على القاعة الرئيسية وقام بالتسلق على سور حتى يقوم بالتقاط جميع المتواجدين على المنصة الرئيسية".

