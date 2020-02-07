  • الجمعة 07 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأوقاف

بعد الاعتذار عن الفتوحات الإسلامية.. نشأت زارع يثير الجدل بتصريحات جديدة

كورونا

أستاذ مناعة:"اللي مش معاه منديل يعطس في الكم"

النمنم

النمنم: الرئيس يفعل ما يعجز عنه الأخرون

الأميرة ديانا و الأمير "تشارلز"

فيديو نادر.. الأميرة ديانا تكسر كأسا علي رأس الأمير "تشارلز"

السادات

هذا أول رد فعل قام به السادات بعد افتتاحه لقناة السويس

قطط مشردة

صادم.. 50 ألف حيوان مشرد في "وهان" بسبب "كورونا"

صادم.. ذبحها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية

صادم.. ذبحها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية

بطاقات تموين

حقيقة إلغاء الدعم بعد تعديل البطاقات التموينية

ارشيفية

تهز السعودية.. طعن فتاة رفضت اغتصابها

وسط البلد - أرشيفية

شاهد.. سائق متهور يدهس ضابطا في عملية مطاردة وسط القاهرة

ينشر لأول مرة..

هذا أول رد فعل قام به السادات بعد افتتاحه لقناة السويس

الحياة السياسية

السادات
السادات
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

"سأبقى للأبد".. أول رد فعل لـ ترامب على تمزيق نانسي بيلوسي لخطابه

#

رد فعل غريب من صلاح بعد فوز "ماني" بجائزة أفضل لاعب

#

رد فعل غير متوقع من طفل بعد دهس سيارة لوالدته

#

"جوزك بيخونك".. رد فعل صادم لزوجة فنان شهير

صدى البلد

السادات

احمد مجدى

محمود عبد السميع

سرد محمود عبد السميع، مدير التصوير رئيس مهرجان جمعية الفيلم السنوي، جانبا من الحياة الشخصية لزعيم الراحل محمد أنور السادات، قائلا :" كان أكثر الرؤساء حبا للتصوير".

وأضاف خلال لقائه بالإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بأنه قام بتصوير السادات بعد افتتاحه قناة السويس وتشغيلها للملاحة بعد انتصارات أكتوبر 1973.

وأوضح أنهم أرادوا تصوير الرئيس السادات في عمق البحر عندما كان يقوم بالإعلان عن عودة الملاحة في قناة السويس وقام المخرج عنان نديم بالنداء على الرئيس السادات حتى يلتفت إليهم وبالفعل قاموا بتصويره.

وتابع محمود عبد السميع، بأنه أثناء تسليم مدينة العريش كان يجلس السادات مع القادة على المنصة وكان يريد أن يلتقط جميع المتواجدين على القاعة الرئيسية وقام بالتسلق على سور حتى يقوم بالتقاط جميع المتواجدين على المنصة الرئيسية".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هل هو صحي.. غسل جسد المولدة بـ"دم الوطاط" لمنع نمو الشعر
» بعد إصابة لاعب نادي الزمالك.. بالتفاصيل أعراض سرطان الدم
» يخطفون طفلا ويطلبون فدية 2 مليون جنيه والأمن يتحرك
» ليست نكتة.. «ثعلب» يتجول في البرلمان البريطاني
» الفيسبوك يكشف عصابة "بالوعات الصرف" بمدينة نصر
» مصر تحقق أرقاما قياسية في توصيل الغاز الطبيعي
» اعتقال أجمل زعيمة عصابة بتهمة تجارة السلاح والمخدرات
» «الداخلية» تضبط 269 قطعة أثرية قبل تهريبها
» ألمانيا تعلن إصابة 13 شخصا بكورونا
» المالية تحذر.. الحجز على حسابات الممولين في هذه الحالة
» الإفتاء ترد علي سائلا :الرأي الأول لوزارة الصحة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:17 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم