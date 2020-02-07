  • الجمعة 07 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأوقاف

بعد الاعتذار عن الفتوحات الإسلامية.. نشأت زارع يثير الجدل بتصريحات جديدة

كورونا

أستاذ مناعة:"اللي مش معاه منديل يعطس في الكم"

النمنم

النمنم: الرئيس يفعل ما يعجز عنه الأخرون

الأميرة ديانا و الأمير "تشارلز"

فيديو نادر.. الأميرة ديانا تكسر كأسا علي رأس الأمير "تشارلز"

السادات

هذا أول رد فعل قام به السادات بعد افتتاحه لقناة السويس

قطط مشردة

صادم.. 50 ألف حيوان مشرد في "وهان" بسبب "كورونا"

صادم.. ذبحها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية

صادم.. ذبحها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية

بطاقات تموين

حقيقة إلغاء الدعم بعد تعديل البطاقات التموينية

ارشيفية

تهز السعودية.. طعن فتاة رفضت اغتصابها

وسط البلد - أرشيفية

شاهد.. سائق متهور يدهس ضابطا في عملية مطاردة وسط القاهرة

في بورسعيد..

يخطفون طفلا ويطلبون فدية 2 مليون جنيه والأمن يتحرك

قضايا وحوادث

إحباط محاولة خطف طفل ببني سويف انتقامًا لخطف آخر
إحباط محاولة خطف طفل ببني سويف انتقامًا لخطف آخر
Advertisements

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

تحصيل 250 مليون جنيه من غرامات السكة الحديد

#

196 مليون جنيه حصيلة ضرائب جمارك بورسعيد والسويس

#

خطف نجل رجل أعمال..وطلب فدية 10 ملايين جنيه

#

الزمالك يسدد 2 مليون جنيه لمدافعه السابق

الأمن

خطف

طفل

فدية

تاجر

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، برئاسة فريق بحث، تحت إشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من تحرير طفل من مختطفيه وإعادته سالما إلى أهله ببورسعيد عقب طلب فدية 2 مليون جنيه.

البداية كانت بتلقي قسم المناخ بور سعيد بلاغ من تاجر 45 سنة مقيم دائرة قسم الشرق بقيام شخصين بخطف نجله طالب 10 سنوات وفي وقت لاحق حضر والد الطفل، وقرر تلقيه اتصالات على هاتفه المحمول بمساومة على إعادة نجله مقابل دفع مبلغ مالي 2 مليون جنيه.


وأضاف أنه بالتفاوض معهم توصل إلى دفع مبلغ 800 ألف جنيه، وترك المبلغ في مكان قاموا بتحديده وعقب ذلك أطلقوا سراح نجله.

وتشكل فريق بحث برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن بورسعيد أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: عامل لحام معادن 30 سنة، وعامل بسوبر ماركت 33 سنة، ووالد الأول صياد 51 سنة "لهم معلومات جنائية" مقيمين دائرة قسم الضواحي.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم الأول متزوج من احدى السيدات تمت بصلة قرابة لعائلة والدة المجني عليه وعلى علم بثراء والد المجني عليه والذي استغل تلك العلاقة في رصد تحركات الطفل ووالدته حيث اختمرت في ذهنه خطف الطفل ومساومة والده على دفع مبلغ كبير واستعان بالمتهمين الثاني والثالث لتنفيذ مخططه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبحوزة الأول 610 ألف جنيه والثاني 150 ألفا، والثالث 40 ألفا، و بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وأنهم استمروا في مراقبة تحركات المجني عليه ووالدته أكثر من مرة وبتاريخ الواقعة توجه الأول والثاني مستقلين دراجة بخارية ملك الثاني وخطفا الطفل من مكان الحادث وتوجها به إلى دائرة قسم الزهور وتقابلا مع الثالث الذي كان بانتظارهم بالسيارة ملكه لإخفاء الطفل بها والتنقل بها في أماكن مختلفة لحين إنهاء مساومة والده والحصول على المبلغ المالي.

وتم بإرشادهم عن الدراجة البخارية والسيارة والهاتف المحمول المستخدمين في الواقعة

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هل هو صحي.. غسل جسد المولدة بـ"دم الوطاط" لمنع نمو الشعر
» بعد إصابة لاعب نادي الزمالك.. بالتفاصيل أعراض سرطان الدم
» يخطفون طفلا ويطلبون فدية 2 مليون جنيه والأمن يتحرك
» ليست نكتة.. «ثعلب» يتجول في البرلمان البريطاني
» الفيسبوك يكشف عصابة "بالوعات الصرف" بمدينة نصر
» مصر تحقق أرقاما قياسية في توصيل الغاز الطبيعي
» اعتقال أجمل زعيمة عصابة بتهمة تجارة السلاح والمخدرات
» «الداخلية» تضبط 269 قطعة أثرية قبل تهريبها
» ألمانيا تعلن إصابة 13 شخصا بكورونا
» المالية تحذر.. الحجز على حسابات الممولين في هذه الحالة
» الإفتاء ترد علي سائلا :الرأي الأول لوزارة الصحة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:17 م

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم