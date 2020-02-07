» مصر تحقق أرقاما قياسية في توصيل الغاز الطبيعي

07 فبراير 2020 - 02:09 م

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا عن انتهاء قطاع البترول من توصيل الغاز الطبيعي إلي 724 ألف وحدة سكنية علي مستوي الجمهورية خلال الفترة من يوليو 2019 إلي يناير 2020 ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها إلي 10 ملايين و750 ألف وحدة، مؤكدا أن مصر حققت أرقام قياسية في توصيل الغاز الطبيعي.

وأضاف الوزير في تصريحات نشرتها"صدي البلد" أنه تم الانتهاء خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من توصيل الغاز الطبيعي إلي 45 منطقة وقرية يدخلها الغاز لأول مرة بمختلف محافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال اجتماعات المتابعة الدورية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والتوسع في استخدماته كوقود للسيارات.



وأشار الوزير إلي أنه جاري حاليا التوصيل إلي 476 ألف وحدة سكنية أخري استكمالا لتنفيذ خطة العام المالي الحالي والتي تستهدف مليون و200 ألف وحدة سكنية ، لافتا إلي أن المعدلات الحالية للتوصيل تعد أحد ثمار مبادرة وزارة البترول للتقسيط الميسر بدون مقدم أو فوائد علي 6 سنوات وذلك في المناطق التي يدخلها الغاز لأول مرة.