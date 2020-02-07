صادم.. 50 ألف حيوان مشرد في "وهان" بسبب "كورونا"

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متابعات - أمينة عبد العال

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كورونا

فيروس كورونا

#ووهان

بالتزامن مع الانتشار السريع لفيروس "كورونا" القاتل والحجر الصحي الذي تم تطبيقه لمواجهة تفشي المرض، إلا أن الحيوانات الأليفة في المدينة تعرضت للتشرد وربما الموت جوعا بسبب الفيروس.

ولأن معظم السكان أصيبوا بالفيروس أو تجنبوا المدينة هربا منه، فبالتالي هجروا حيواناتهم الأليفة من كلاب وقطط منزلية، للنجاة بأنفسهم.

و صرح عمدة "ووهان" "تشو شيان وانج"، بأن 5 ملايين شخص غادروا مدينتهم قبل حلول العام الصيني الجديد لذلك فهو يقدر عدد الحيوانات الأليفة التي تركها أصحابها بحوالي 50 ألف حيوان أليف.

لكن البعض رفض ترك تلك الحيوانات وحيدة وقرر مساعدتها وإطعامها ومنهم" لاو ماو" وهو متطوع مهتم بالحيوانات التي تشردت وتمكن بالفعل من إنقاذ أكثر من ألف حيوان أليف منذ 25 يناير وكانت آخرهم قطة تركت وحيدة في منزل وكادت تموت من الجوع، حسبما نشرت"صدي البلد".

جدير بالذكر أن الصين أعلنت أن حالات الوفاة تجاوزت 600 حالة و حالات الإصابة قاربت الـ30 ألف ، واتخذت السلطات الصينية إجراءات وقائية للسيطرة علي الفيروس ومنها وضع ولاية" هوباي" والبالغ عدد سكانها 56 مليون نسمة، بكاملها تحت الحجر الصحي.


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