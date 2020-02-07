» «الداخلية» تضبط 269 قطعة أثرية قبل تهريبها

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تمكنت شرطة السياحة والآثار، من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة بحوزته 269 قطعة أثرية بقصد الاتجار.

تفاصيل الواقعة تعود بعدما ورد تحريات ومعلومات لمباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار.

وتم استهداف المتهم بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا أسفرت عن ضبطه بمسكنه، وبحوزته (269 قطعة أثرية) عبارة عن (26) تمثال أشكال وأحجام مختلفة من (الجرانيت، الفخار، الحجر الجيرى، النحاس، البازلت، الفيانس) ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية، و(17) تميمة من (الفيانس، الحجر الجيرى) جميعها ترجع للعصر الفرعونى، و(226) عملة نحاسية وبرونزية جميعها ترجع للعصر اليونانى الرومانى.

وبعرض المضبوطات على مفتشى الآثار، أفادوا بأثريتها وأنها تخضع لأحكام قانون حماية الآثار، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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