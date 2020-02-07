» ألمانيا تعلن إصابة 13 شخصا بكورونا

07 فبراير 2020 - 01:51 م

أعلنت ألمانيا، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 13 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة.







يذكر أن فيروس كورونا الجديد أدى حتى الآن إلى وفاة 637 وإصابة 31211 آخرين في جميع أنحاء الصين، كما سجلت العديد من الدول حالات إصابة بالفيروس.





وقالت وزارة الخارجية - حسبما قناة "دويتشه فيله" الألمانية - أنه سيتم إعادة المواطنين الألمان وعائلاتهم من مدينة "ووهان" الصينية في أسرع وقت ممكن.















