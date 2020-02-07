صادم.. ذبحها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية

07 فبراير 2020 - 01:46 م

في واقعة مروعة، أقدم زوج برازيلي يدعى مارسيلو يبلغ من 21 عاما، على قتل زوجته فرانسيس البالغة 22 عاما، أثناء ممارستهم العلاقة الحميمة.

وأنهى الزوج حياة زوجته أثناء العلاقة مستخدما موس حلاقة، بعد مشاجرة ليلة الكريسماس بينهما بسبب حملها لطفله الثالث.

و بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الزوج أبلغ زوجته عدم قدرته على مسئولية طفل آخر، وبعد تصاعد الخلاف هدأ الأمر وصعدت غرفتهما لممارسة العلاقة الزوجية، حيث أقدم على جريمته.

وقام الزوج خلال العلاقة بذبح زوجته، التي ماتت على الفور، واعترف بالقصة كاملة بعد أسبوعين من التحقيق معه.