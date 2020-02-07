حقيقة إلغاء الدعم بعد تعديل البطاقات التموينية

07 فبراير 2020 - 01:27 م

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف البطاقات التموينية حال عدم تعديل بيانات البطاقات التموينية على الموقع الرسمي لتحديث البيانات "دعم مصر".

وأوضحت "الوزارة"، فى بيان لها أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقع لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني، لافتةً إلى أن الهدف من تسجيل أرقام الهواتف هو استكمال بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأي معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعي.

وكانت الوزارة طرحت موقع "دعم مصر" بدءا من فبراير الجارى، لإضافة رقم الهاتف من خلال الموقع، لمن يرغب في تحديث بيانات البطاقات التموينية، وذلك من خلال الدخول عبر رابط الموقع الإلكتروني "tamwin.com " لإضافة رقم الهاتف، ثم إدخال رقم البطاقة التموينية، والرقم القومي لصاحب البطاقة، ويتم تحديد المحافظة، وتظهر بالنهاية خانة لإضافة رقم الهاتف ويتم إضافته والحفظ.