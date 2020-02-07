» الإفتاء ترد علي سائلا :الرأي الأول لوزارة الصحة

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عويضة عثمان

الحج العمرة


رد الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال ورد له جاء نصه :" هل يجواز تأجيل العمرة والحج إذا تهدد الحجاج بالإصابة بفيروس كورونا.

وأجاب مدير الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في مقطع فيديو تشرته الصفحة الرسمية لدار عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بأن الفتوى هنا لها بعد آخر وهو استطلاع الرأى الطبى، وهو مأخوذ فى الاعتبار ولابد أن يلتزم الناس برأى الجهة الصحية أو المعنية بمواجهة هذا البلاء ، معقبا :" الرأي الأول لوزارة الصحة".

 وتابع مستشهدا بقول الله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، مضيفا أن الأديان هدفها الرئيسى هو الحفاظ على الإنسان وممتلكاته وعقله وحريته وعلى النفس البشرية، وشرع الله يكون أينما تكون المصلحة، وعليه فإن الطبيب أو المسئول المنظم لرحلة العمرة هو الذى يحدد ويقول وكلامه لابد أن يستمع إليه للحفاظ على أرواح الناس.

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