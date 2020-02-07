جمعة: يجوز الإجهاض خلال الأربعة أشهر الأولى للحمل

07 فبراير 2020 - 01:02 م





ورد سؤالا، إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية الأسبق، حول متى يجوز الإجهاض.



ورد "جمعة"، خلال مقطع فيديو عبر صفحته على موقع "اليوتيوب"،علي السائل ،قائلا :" الروح عند مذهب الشافعية تنفخ في الشهر الرابع، وعلى ذلك يجوز الإجهاض للحاجة أثناء فترة الأربع الأشهر الأولى من الحمل".



وأضاف جمعة ،بأن كفارة الإجهاض فى الأربعة أشهر هى الاستغفار والتوبة والندم على هذا الذنب لأنه فى هذه الفترة ليست هناك حياة حقيقة للجنين كما هو قول الشافعية والحنفية.

