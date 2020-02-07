" محمد صلاح" ينشر صورة من داخل "الجيم"

07 فبراير 2020 - 01:01 م

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورة له داخل الجيم أثناء أداء بعض التمارين قبل لقاء نوريتش سيتي غدا بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب "مو" عبر "تويتر": "عدت من العطلة ولم أذهب إليها" فى إشارة منه أنه لم يحصل على الراحة وظل يواصل تدريباته خلال فترة الإجازة.

وحصد محمد صلاح لقب أجمل هدف في شهر يناير من قبل نادي ليفربول بعد الهدف الذي أحرزه في شباك مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب "أنفيلد"، في ختام منافسات الجولة رقم 23 من الدوري الانجليزي "بريميرليج".