تهز السعودية.. طعن فتاة رفضت اغتصابها

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متابعات - أمينة عبد العال

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#اخبار السعودية

سادت موجة من الغضب في الشارع السعودي، عقب واقعة اعتداء علي فتاة سعودية تبلغ من العمر 21 عاما، وذلك بعد طعنها عدة مرات في الظهر والرأس لرفضها محاولة الاغتصاب من قبل مقيم بحي الشرائع في مكة المكرمة.

والمعتدي يعمل سائق علي كفالة والدها وكان يقل الفتاة في سيارة والدتها ثم انحرف عن الطريق فجأة وهو في حالة سكر محاولا الاعتداء عليها،وعندما قاومته الفتاة وجه إليها عدة طعنات ثم ألقاها أمام أحدي المستوصفات الخاصة بحي الشرائع خشية محاكمته بجريمة قتل.

جدير بالذكر أن الجهات المختصة تلقت بلاغ للعمليات الأمنية 911 يفيد بالعثور علي فتاة غارقة في دمائها، وتم نقلها علي الفور لمستشفي الملك فيصل بمكة لتلقي العلاج اللازم، كما تم العثور علي السيارة "مسرح الجريمة" وبها آثار دما، وجاري حاليا البحث علي المتهم الهارب.


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