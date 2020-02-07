زواج أصالة الثالث يثر الجدل ..وطبيبها يحسم الأمر بمفاجأة

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أصالة

طبيب تجميل

رد طبيب التجميل فادي نصر، علي خبر ارتباطه بالفنانة السورية أصالة نصري بعد انتشار لصور تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نصر في مقطع فيديو أذاعته فضائية "المحور" ، إنه متزوج ولديه أبناء وما يتردد مجرد شائعات، مؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص تصطاد فى الماء العكر، ويريدون الحديث فى أى شيء.

وتابع :" تواصلت مع الفنانة أصالة بعد انتشار الشائعة وقولت لها " تعالى نتجوز بقى .. ولازم نخلص الموضوع ده .. ويكون حقيقى بعد الشائعة"، مشيرا إلى أن الصورة التى انتشرت على السوشيال ميديا كانت بعد إجراء عملية لها.

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