زواج أصالة الثالث يثر الجدل ..وطبيبها يحسم الأمر بمفاجأة

07 فبراير 2020 - 12:57 م

رد طبيب التجميل فادي نصر، علي خبر ارتباطه بالفنانة السورية أصالة نصري بعد انتشار لصور تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال نصر في مقطع فيديو أذاعته فضائية "المحور" ، إنه متزوج ولديه أبناء وما يتردد مجرد شائعات، مؤكدًا أن هناك بعض الأشخاص تصطاد فى الماء العكر، ويريدون الحديث فى أى شيء.



وتابع :" تواصلت مع الفنانة أصالة بعد انتشار الشائعة وقولت لها " تعالى نتجوز بقى .. ولازم نخلص الموضوع ده .. ويكون حقيقى بعد الشائعة"، مشيرا إلى أن الصورة التى انتشرت على السوشيال ميديا كانت بعد إجراء عملية لها.

