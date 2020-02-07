شاهد.. سائق متهور يدهس ضابطا في عملية مطاردة وسط القاهرة

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الاجهزة الامنية

دهس

السيارة

وسط البلد

السائق

 تداول نشطاء على مواقع مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة صدم سيارة لضابط مرور بوسط القاهرة كانت تعبر الطريق مسرعة ثم لاذت بالفرار.

وحسب صحيفة "الوطن"،  قال مصدر أمني، إن أجهزة الأمن بالقاهرة تمكنت من القبض على السائق المتهم بالشروع في قتل الرائد عمرو محارب، بالإدارة العامة لمرور القاهرة، دهسا بسيارته أثناء عمله بوسط القاهرة.

وأوضح المصدر أن أجهزة الأمن كانت تطارد السيارة التي كانت تقل السائق و3 آخرين لاتهامهم في واقعة سرقة، لافتًا إلى أنه تم إبلاغ الضابط عبر اللاسلكي إيقافهم وعند مشاهدته لهم حاول إيقاف السائق فدهسه.

وكشف أن مجندا كان يقف في إشارة المرور طارد المتهمين في وسط زحام السيارات حتى تمكن من إيقافها السيارة وأمسك بقائد السيارة ومن معه بمساعدة الأهالي.

وأوضح أن الضابط مصاب بكسور في الفخذ والكتف والذراع وأجرى جراحة في مستشفى الشرطة بالعجوزة.

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