» نتائج غير متوقعة في الانتخابات التمهيدية في ولاية " أيوا " الأمريكية

07 فبراير 2020 - 11:38 ص

أعلنت نتائج انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية بولاية "أيوا" بعد تأخر طويل بسبب أعطال تقنية، وفاز بها "بيت بوتدجدج" رئيس بلدية ساوث بند السابق بولاية إنديانا والبالغ من العمر 38 عام بفارق بسيط عن السناتور "بيرني ساندرز" حاصلا علي26.2% من الأصوات في مقابل26.1% لساندرز.

و احتلت"إليزابيث وارن" عضو مجلس الشيوخ المرتبة الثالثة وحصلت علي 18% من الأصوات، وجاء بيدن في المرحلة الأخيرة بأصوات 15.8%، حسبما أعلنت رويترز.

وبفوزه أعيد ترتيب سباق الرئاسة الأمريكية و يثير الشكوك حول مصير"جو بايدن" الذي كان المرشح الأبرز وبالرغم من تقدمه في مرحلة سابقة إلا أنه تراجع حاليا ليحتل المرتبة الرابعة.

يذكر أن تلك الانتخابات هي الأولي في السبق لاختيار مرشح يواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر القادم.