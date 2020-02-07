أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

07 فبراير 2020 - 11:34 ص

تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات المحلية والدولية.

"المصريون" تستعرض أهم وأبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها.

الدوري الإيطالي:

روما - بولونيا، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.

الدوري الإسباني:

ديبورتيفو ألافيس - إيبار، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

الدوري الألماني:

فرانكفورت - أوجسبورج، التاسعة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 5.

الدروي الفرنسي:

إنجيه - ليل، العاشرة إلا ربع مساء، عبر بي إن سبورت 6.

الدوري السعودي:

أبها - الوحدة، الثالثة عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 1.

الحزم - الفيحاء، الخامسة والنصف مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1.

الفيصلي - الشباب، السابعة والثلث مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1 .