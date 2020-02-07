» المغرب.. اعتقال شاب ادعى سقوط وفيات بسبب كورونا

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وكالات - الدويني فولي

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مصالح

المغرب،

كورونا

التفتيش

التشخيص

اعتقلت الشرطة المغربية، أمس الخميس،  شابا في الـ22 من عمره، نشر أخبارا زائفة حول تسجيل حالات وفاة وإصابة بفيروس كورونا بالبلاد.
وقالت المديرية العامة للأمن في بيان: إن مصالحها ”رصدت شريط فيديو متداول على شبكة الإنترنت، يظهر فيه شخص يرتدي قناعا طبيا، ويدعي فيه تسجيل وفيات بمدينة مكناس بسبب تفشي فيروس كورونا، نتيجة الاحتكاك مع سائح من جنسية صينية، ومطالبا عموم المواطنين المغاربة بعدم الزيارة أو السفر لمدينة مكناس“.

وأضاف البيان أن ”إجراءات التشخيص والتحري مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تم توقيفه بمدينة مكناس، كما تم رصد مكان تصويره للشريط بمدينة مولاي ادرييس زرهون، في حين أسفرت عملية التفتيش عن حجز القناع الطبي المستخدم في التصوير“.

وسبق للصحة المغربية، أن نفت تسجيل أي حالة للإصابة بفيروس كورونا بالمملكة، وقد خصصت جناحا بمستشفى ”سيدي سعيد“ بمكناس والمستشفى العسكري بالرباط، لاستقبال المغاربة العائدين من الصين وعددهم 167 شخصا، حيث سيقضون 20 يوما في الحجر الصحي.

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