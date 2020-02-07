ضيف حمدي رزق: من يخالف يتم سجنه في اليوم الثاني

07 فبراير 2020 - 10:41 ص

طالب الكاتب والمفكر صلاح فضل، بإلغاء قانون ازدراء الأديان لأنه يهدد حرية الرأي ،قائلا :"أي شخص يمتلك رأي لا يتفق مع العقيدة الشائعة يمكن أن يتم سجنه في اليوم الثاني".



وأضاف فضل، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية،"صدى البلد"، أنه ليس من حق أي إنسان اتهام آخر بالكفر لأن ذلك يعتبر بمثابة التحريض على الكفر.



وطالب بضرورة تطبيق ما اتبعته الكنيسة الكاثوليكية والفاتيكان من خطوات في العلوم الأخيرة في تفسير الدين وتيسير أموره على اتباعها، معقبا :"لا أتوقع من المؤسسات الدينية كثيرا من التشديد أو التغييرات الكبيرة كون وظيفتها الأساسية المحافظة على الأديان".

