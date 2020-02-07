بعد مقتله.. ماذا تعرف عن قاسم الريمي ونائب الظواهري

07 فبراير 2020 - 10:29 ص

أعلن البيت الأبيض في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي، في غارة نفذتها طائرة بدون طيار تابعة للجيش الأمريكي فوق وادي عبيدة بمحافظة مأرب.

ويلقب قاسم عبده محمد أبكر، أو قاسم الريمي بـ " أبوهريرة الصنعاني"، والذي ولد في 5 يونيو 1978 في اليمن.

في فترة مبكرة من حياتهحيث كان في الـ 15 عاما ، انضم قاسم الريمي إلى تنظيم القاعدة ، بعدما اختفى مع أهله وأقاربه من محافظة ريمة اليمنية.

وبعد اختفائه سافر إلى أفغانستان وتدرج في المواقع القيادية حتى وصل إلى درجة مدرب في معسكر تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان.

وعقب عودته إلى اليمن، تم اعتقاله في سجن الأمن السياسي في صنعاء مع عدد من العائدين من أفغانستان

تمكن قاسم الريمي من الفرار من معتقله في فبراير 2006 مع 23 سجينا ، حيث عملية الهروب المثيرة مصير حراك تنظيم القاعدة في اليمن.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت "الريمي" على قائمة الإرهاب في مايو 2010، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13324، وجمدت أرصدته المصرفية داخل البلاد.

كما ارتبط اسم قاسم الريمي بالهجوم الذي استهدف مجموعة مع السياح الإسبان وأسفر عن مقتل 8 منهم في مأرب بوسط اليمن في يوليو 2007.

وتولى الريمي منصب القائد العسكري للتنظيم المستحدث، بعد أن نجحت السعودية في التضييق لدرجة كبيرة على التنظيم.

وفي عام 2009 اتهمت الحكومة اليمنية الريمي بإدارة معسكر تدريبي في في محافظة أبين تابع للقاعدة.

كما ظهر الريمي في 20 ديسمبر 2013 ليعلن عن تبني تنظيم القاعدة لاقتحام مستشفى وزارة الدفاع اليمنية، الذي راح ضحيته أكثر من 60 شخصا.

وبعد مقتل ناصر الوحيشي في 16 يونيو أصبح الريمي قائد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب خلفا للوحيشي والذي قتل في غارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرق اليمن، وذلك بعد أن أقسم الولاء لزعيم القاعدة أيمن الظواهري.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت في 18 أكتوبر 2018، عن رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في اليمن قاسم الريمي.

وقررت واشنطن رفع المكافأة من 5 ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار ، والتي تؤدي إلى تحديد مكان الريمي واعتقاله.