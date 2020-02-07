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مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"

بعد اضطهاده..وفاة الطبيب مكتشف فيروس" كورونا" القاتل

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بعد اضطهاده..وفاة الطبيب مكتشف فيروس" كورونا" القاتل

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مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"
مكتشف فيروس" كورونا" الطبيب "لي وين ليانج"
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متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت هيئة التفتيش الصينية أنه تم فتح تحقيق في وفاة طبيب العيون "لي وين ليانج" أول من أعلن عن فيروس" كورونا" القاتل وحذر منه، بالتوجه إلي المدينة " ووهان" بؤرة الفيروس، حيث توفي الطبيب.

وأضافت الهيئة في بيان نشرته" فراس برس"، أنه سيجري تحقيق شامل في المسائل المتعلقة بالطبيب والتي تحدث عنها المواطنين.

يذكر أن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الطبيب توفي والبعض الآخر ذكر أنه ما زال حي ولكنه في حالة خطيرة، في المستشفي المركزي في "ووهان"، إلا أن المستشفي أعلنت علي حسابها الرسمي علي موقع "سينا ويبو" الشبيه بتويتر ، أن الطبيب في حالة خطرة جدل ونبذل قصارى جهدنا لإنقاذه.

جدير بالذكر أن الطبيب أصيب بالفيروس قبل أيام قليلة وأدخل إلي المستشفي السبت الماضي، وكان أوائل من حذر من انتشار الفيروس ، إلا أن السلطات أجبرته علي الصمت، وتم اضطهاده بحجة نشر أخبار مقلقة ،حسبما نشرت وسائل إعلام أمريكية.


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