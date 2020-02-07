مقتل 3 مصريين في انفجار لغم حوثي في البحر الأحمر

كشف التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، في بيانًا له إن 3 مصريين لقوا مصرعهم في انفجار لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر.





وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "عند الساعة من فجر يوم الأربعاء الموافق 05 فبراير 2020 نفذت قوات التحالف البحرية عملية استجابة لبلاغ عن غرق أحد قوارب الصيد بالمياه الدولية بالبحر الأحمر نتيجة

انفجار لغم بحري".