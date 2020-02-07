يوسف فوزي يرفض طلب شخصي لريهام سعيد ..شاهد التفاصيل

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ريهام سعيد

الانستجرام

يوسف فوزي

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "الانستجرام"، نفت خلاله وجود حساب خاص لجمع التبرعات.  

وقالت سعيد، في الفيديو المعروض :" اللي عامل أكونت باسمي وبيلم تبرعات ده مش أنا ،عمري ما بلم تبرعات ولا هلم ، ممكن أساعد الناس من خلال علاقاتي بدكاترة لكن مش من خلال التبرع".

وأعلنت عن تواصلها مع الفنان يوسف فوزي، لمحاولة علاجه من الرعاش، مؤكدة أن المرض له علاج من خلال زرع جهاز في المخ ينظم الحركة.

و أكدت أن الفنان ، رفض العلاج قائلة: "هو وافق في البداية بس رجع كلمني وقالي الدكتور قالي مفيش داعي إني أعمل المحاولة دي".

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