ظهور نادر لصفاء أبو السعود مع زوجها

عبد القادر وحيد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة صورة للفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود ، جمعها بزوجها الشيخ صالح كامل .
وكانت الصورة التقطت لصفاء أبو السعود خلال حضورها مسرحية سيرة الحب في مسرح البالون بالعجوزة مع زوجها.
وظهرت أبو السعود في الصورة بملابس كاجوال وبدون مكياج مع تسريحة شعر ذيل الحصان.
يذكر أن صفاء أبو السعود اعتزلت الفن واتجهت لتقديم البرامج في قنوات ART ، حيث قدمت برنامج " ساعة صفا "، وهو من أشهر برامجها.
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