البيت الأبيض يعلن: مقتل قائد "تنظيم القاعدة" في جزيرة العرب

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم القاعدة، منذ أشهر.

وقال ترامب في بيان غير اعتيادي من البيت الأبيض، إن البغدادي فجّر سترته الناسفة بعد أن حاصرته قوات أمريكية خاصة في نهاية نفق في إدلب.



وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت عن مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، في غارة جوية.

