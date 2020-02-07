» سفير الصين بالقاهرة يزف بشرى سارة بشأن "كورونا"

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قال السفير لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة، إن مدينة ووهان هي مصدر فيروس كورونا الجديد، وأن 90% من الإصابة حدثت بها.
وأضاف "ليتشيانج"، خلال حواره مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، أن الرئيس الصيني يخوض معركة فيروس كورونا بنفسه، والشعب يقف صفًا واحدًا لمجابهته، وأن الجيش الصيني يشارك في محاصرة الفيروس.
وكشف سفير الصين لدى القاهرة عن "حصلنا على نتائج إيجابية في منع انتشار فيروس كورونا، بصورة أوسع خارج مدينة ووهان"، مضيفا أن فيروس كورونا قابل للسيطرة عليه، والوقاية منه، والعلاج.

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