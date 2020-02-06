» "التعليم العالي" تكشف استعدادت الجامعات لمواجهة "كورونا"

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المصريون ـ متابعات

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نفى عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي، صحة ما تردد عن تأجيل الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن التأجيل شائعات، والدراسة ستكون يوم السبت الموافق 8 فبراير الجاري.
وقال "عبد الغفار"، خلال برنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع عبر فضائية "المحور"، إنه يوجد في كافة المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية نقاط الترصد الوبائي، وكافة الأطقم الطبية والتمريض والمساعدين والأجهزة، تعمل جميعها على أهبة الاستعداد، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تستقبل يوميًا من 120 إلى 130 مريضًا يوميًا.
وأوضح أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يتعاون مع قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة، للإبلاغ عن أي حالات اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مضيفًا أن المجلس أعدّ مواد توعية وأرسلها لرؤساء الجامعات والكليات لتوعية الطلاب.
وأكد أن عدد الطلاب في جميع الكليات الحكومية والخاصة والمعاهد 3 ملايين طالب، وهو على درجة عالية من الوعي لاستخدام الميديا والتكنولوجيا الحديثة.

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