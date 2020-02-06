مستشفى ووهان يعلن وفاة الطبيب الصيني مكتشف "كورونا"

أعلن مستشفى ووهان وفاة الطبيب الصيني لي ليانج، مكتشف كورونا، بعد إصابته بالفيروس، وذلك بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.
ونفى المستشفى الصيني في مدينة ووهان، الذي يوجد فيه الطبيب لي ليانج، مكتشف فيروس «كورونا»، صحة المعلومات عن وفاته.
وأكد المستشفى أن لي ليانج لا يزال على قيد الحياة، لكنه في حالة حرجة وتوقف قلبه، «ثم تم استخدام الأكسجة الغشائية خارج الجسم لإنقاذه».
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية، الناطقة باللغة الإنجليزية، بأن الطبيب البالغ 34 عاما من العمر توفي في ووهان، اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا.
والجدير بالذكر أن الطبيب لي كان أول من تحدث عن انتشار فيروس خطير في ووهان يوم 30 ديسمبر الماضي، وتقاسم مخاوفه مع زملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهو لم يكن على علم بأن هذا الفيروس جديد، وكان يخشى انتشار فيروس «سارس»، الذي ضرب الصين قبل سنوات، وأودى بحياة مئات الأشخاص في 17 دولة بعد انتشاره حول العالم.