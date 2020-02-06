» الرئيس الفلسطيني يجدد رفضه لـ"صفقة القرن"

06 فبراير 2020 - 11:50 م

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، رفضه لصفقة القرن الأمريكية المزعومة.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عباس، من وزيرة خارجية النرويج، إيني أريكسن سورايد، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.



وقال عباس، إن رفض "صفقة القرن" ينبع من كونها "تخالف قرارات الشرعية الدولية كافة، والقانون الدولي والأسس التي قامت عليها العملية السياسية".



وثمّن عباس، "موقف النرويج المستند إلى المبادئ الأساسية للعملية السياسية، وأهمها حل الدولتين واحترام قرارات الشرعية الدولية".



بدورها، شددت وزيرة الخارجية النرويجية على موقف بلادها، "الداعم لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل، على أساس حل الدولتين عن طريق المفاوضات، وعلى قاعدة الشرعية الدولية".



وأشارت سورايد، إلى "ضرورة حل قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات وفق القانون الدولي، وأن أية مبادرة يجب أن تكون وفق المعايير المتفق عليها دولياً ووفق قرارات مجلس الأمن".

