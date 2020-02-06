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ألمانيا تعتزم دعم السودان بـ80 مليون يورو

عرب وعالم

السودان
السودان
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المصريون ووكالات

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أعلن وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني غيرلد مولر، الخميس، أن وزارته ستدعم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان بـ80 مليون يورو.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بالخرطوم، حسب بيان صادر عن إعلام مجلس الوزراء تلقت الأناضول نسخة منه.
وأكد مولر حرص ألمانيا على تعزيز الشراكة والتعاون مع السودان، ودعمها ومساندتها لحكومة الفترة الانتقالية.
ولفت إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسة برلمانية ألمانية لمناقشة الوضع في السودان، وخصوصا مسألة الإصلاحات القائمة والمسائل الدستورية القادمة.
وأشار مولر أن وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية ستدفع في هذه الجلسة بمقترح يتعلق بعودة التعاون الاقتصادي والتنموي مع السودان، بالتركيز على زيادة الإنتاجية للأراضي الزراعية وتطوير المناطق الريفية.
وأضاف: "رؤيتنا للسودان أن يكون هو سلة الغذاء التي تطعم كامل إفريقيا"، معربا عن اعتقاده بعدم وجود أي صعوبات أو مشاكل أمام التعاون التنموي مع السودان.
ولفت إلى أن وزارته أقرت مبلغ 80 مليون يورو (نحو 87.7 مليون دولار) لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، سيعلن عنها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الذي سيزور السودان بعد أسبوعين.
من جانبه، أكد حمدوك حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون مع ألمانيا في المجالات المختلفة، والتزام حكومته بتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمرين للإستمثار في البلاد.
كما أشاد بموقف ألمانيا الداعم لحكومة الفترة الانتقالية، وفق المصدر نفسه.
ولم يذكر البيان موعد وصول الوزير الألماني ومدة زيارته.
وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الاحتجاجات الشعبية. -

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