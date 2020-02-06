  • الجمعة 07 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:23 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

هذا هو السبب الحقيقي لظهور فيروس "كورونا" القاتل

الطبيب الصيني

مستشفى ووهان يعلن وفاة الطبيب الصيني مكتشف "كورونا"

تركي آل الشيخ

تعليق ناري لـ"آل الشيخ" بشأن فوز الأهلي على بيراميدز

ترامب

ترامب: تعرضت لمحنة فظيعة من بعض الفاسدين

ظهور اول حالة مصابة بفيروس كورنا بمستشفى العباسية

السعودية تعزل شقيقتين بسبب «كورونا»

الطقس

الزموا منازلكم.. الأرصاد تحذر من طقس غد

طالب يعتدي على أستاذ جامعي

طالب يقتحم مكتب أستاذ جامعي ويحاول إشعال النار فيه

أرشيفية

بالقانون.. طلاق من يفض غشاء بكارة زوجته بغير العضو

الطبيب الصيني «لي وين ليانج

وفاة الطبيب الصيني مكتشف «كورونا»

الفنانة إغراء

هل تتذكرون أول فنانة تعرت بالكامل؟ شاهدوا كيف أصبحت

الاحتلال يصدر قرار نهائيا الإثنين بحق الشيخ رائد صلاح

عرب وعالم

رائد صلاح: ترامب يريد شرعنة الاحتلال الإسرائيلي
رائد صلاح: ترامب يريد شرعنة الاحتلال الإسرائيلي
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"حماس": صفقة القرن نكبة جديدة بحق شعبنا الفلسطيني

#

الكويت.. قرار النيابة بحق بطلي الفيديو المخل بالآداب

#

حماس: إسرائيل تتحمل تداعيات إجراءاتها بحق الأسرى

#

قرار مفاجئ لـ "تركي آل الشيخ" بعد فوز الهلال

قال خالد زبارقة، محامي الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، إن "محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا ستصدر الإثنين، قرارا نهائيا فيما يخص التهم الموجهة ضد الشيخ صلاح".
وقال زبارقة، للأناضول، الخميس، إن "التهم الموجهة للشيخ صلاح، تتعلق بخطبتي جمعة، وخطبة جنازة، ومقالات كتبها في يوليو/تموز 2017، تضامنا مع فلسطينيين احتجوا أمام أبواب المسجد الأقصى".
وأشار إلى أن رد الشيخ على هذه التهم، كان بأن "ما جاء في الخطب الثلاث يستند إلى الشريعة الإسلامية ولا يجوز للقانون الإسرائيلي محاكمته على إيمانه وعقيدته".
وأضاف أن "ملف الاتهام الموجه ضد الشيخ صلاح، لا يهدف للكشف عن الحقيقة، بل لتجريم رمزيته المتعلقة بمدينة القدس والمسجد الأقصى".
وتطرق المحامي إلى "عزل الشيخ صلاح انفراديا عند اعتقاله في 2017، لمدة 11 شهرا"، مشيرا إلى أنها "كانت فترة قاسية جدا".
وبحسب زبارقة، تتضمن لائحة صلاح، ما يسمى بـ"التماثل مع أعمال العنف"، (التعاطف مع أعمال العنف)، وذلك لأنه أعرب في عدة مقالات عن تضامنه مع المحتجين سلميا أمام أبواب المسجد الأقصى عام 2017، في أزمة البوابات الإلكترونية أمام الأقصى.
وأشار المحامي إلى أن "إسرائيل فصلت قوانين مخصصة للعرب لتسري عليهم حسب أهوائها، وتستخدمها ضدهم لأسباب سياسية بحتة".
وأضاف أن الشيخ في إقامة جبرية كاملة منذ يوليو 2018، كما تم تقييده بقيد إلكتروني، ومنع من الزيارات، مقتصرين على استقبال أقاربه من الدرجتين الأولى والثانية.
كما منعت المحكمة، صلاح، من استخدام الهاتف، أو الإنترنت، أو إجراء أي مقابلة مع وسائل الإعلام، إخفاتا لصوت الشيخ ومنعه من التواصل مع مؤيديه بحسب المحامي.
ويرى المحامي زبارقة أن اعتقال الشيخ صلاح، يأتي ضمن سلسلة إجراءات قامت بها إسرائيل، لتهيئة الإعلان عن "صفقة القرن" المزعومة، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي ترامب الشهر الماضي. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 630
» سفير الصين بالقاهرة يزف بشرى سارة بشأن "كورونا"
» "التعليم العالي" تكشف استعدادت الجامعات لمواجهة "كورونا"
» الرئيس الفلسطيني يجدد رفضه لـ"صفقة القرن"
» استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عشرات في الضفة الغربية
» كورونا تسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط
» قرار مفاجئ من «مرتضى منصور» ردًا على «تركي آل الشيخ»
» ارتفاع عدد إصابات كورونا في أوروبا إلى 30 حالة
» جبروت امرأة.. تقتل زوجها من أجل عشيقها وتصوره وهو يحتضر
» الأهلي يكسر عقدة بيراميدز ويواصل تصدره للدوري
» عطل يضرب «فيسبوك ماسنجر» في مناطق عديدة بالعالم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:17

  • مغرب

    17:40

  • عشاء

    19:10

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم