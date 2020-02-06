06 فبراير 2020 - 10:40 م

أعلن رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، محمد عرقاب، الخميس، أن فيروس "كورونا" تسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط بحوالي 250 ألف برميل يوميا، ما أوجد عدم توازن في السوق.



جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عرقاب، وهو وزير الطاقة في الجزائر، لصحفيين على هامش تنصيب توفيق حكار، مديرا تنفيذيا لشركة النفط الحكومية "سوناطراك".

وبحسب عرقاب، فإن "انتشار فيروس كورونا انطلاقا من الصين، تسبب في تراجع الطلب على النفط بحوالي 250 ألف برميل، بشكل خلف اختلالا في السوق".

وأضاف أن "لجنة متابعة على مستوى منظمة أوبك، تضم خبراء من مختلف البلدان، مجتمعة منذ 3 أيام؛ لبحث الخيارات المتاحة لإعادة التوازن إلى سوق النفط".

ويواصل "كورونا" الانتشار بسرعة في الصين، وأدى الفيروس حتى ظهر الخميس، إلى وفاة ما يزيد على 565 شخصا وإصابة أكثر من 28 ألف حالة مؤكدة حتى الآن.

وتسجل عقود النفط تراجعات متسارعة، متجاهلة اتفاقا لخفض الإنتاج من جانب تحالف "أوبك +"، المؤلف من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين، بدأ تنفيذه مطلع 2019 وينتهي في مارس/آذار المقبل.