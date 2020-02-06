» ارتفاع عدد إصابات كورونا في أوروبا إلى 30 حالة

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ارتفعت، الخميس، عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا، إلى 30 حالة، عقب تسجيل بريطانيا وألمانيا مزيد من الإصابات.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن غالبية الإصابات في أوروبا "ترتكز في ألمانيا، في مقر الشركة ذاتها (Webasto) التي تورد قطع غيار سيارات، وقام مدرب صيني بزيارة مقرها خارج مدينة ميونخ".
ونقلت الوكالة الأمريكية ـ عن مصادر لم تسمها ـ إن ألمانيا أكدت إصابة الحالة الثالثة عشر بفيروس كورونا بالبلاد.
وأشارت أن الحالة هي لـ" زوجة موظف (في الشركة ذاتها)، سبق تم تشخيص إصابته بالفيروس".
من جهتها، أكدت السلطات البريطانية ظهور الحالة الثالثة المصابة بكورونا في البلاد، وقالت إن المريض لم يصب بالفيروس في المملكة المتحدة، حسب المصدر ذاته.
يشار أن الحالتين الأخريين اللتين تم رصدهما في بريطانيا، هما لطالب صيني يدرس في جامعة يورك، وأحد أقاربه.
وظهر الفيروس الغامض في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان الصينية (وسط)؛ إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأدى الفيروس حتى ظهر الخميس إلى وفاة ما يزيد عن 565 شخص وإصابة أكثر من 28 ألف حالة مؤكدة حتى الآن.
والأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
و"كورونا المستجد" الذي بات يسمى بـ"فيروس ووهان" ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.
ومن أول أعراضه، ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، والإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى، قد ينتهي بالموت. -

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