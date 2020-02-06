» الأهلي يكسر عقدة بيراميدز ويواصل تصدره للدوري

تمكن النادي الأهلي من تحقيق فوزًا صعبًا على نادي بيراميدز في المباراة التي انتهت منذ قليل، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار مباريات الأسبوع الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

وشهد الشوط الأول مباراة لم ترتق للمستوى المطلوب بين الفريقين، ولم يحقق أيًا من الناديين فرصًا أو تهديدًا حقيقيًا على المرمى، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

وفي مطلع الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 52 تمكن بيراميدز من تسجيل الهدف الأول من ركنية نفذها رجب بكار وقابلها علي جبر برأسية في المرمى.

بينما تمكن الأهلي من تعديل النتيجة في الدقيقة 77 ، عن طريق اللاعب أليو ديانج من تسديدة داخل المنطقة وغيرت اتجاهها لتخدع الحارس.

فيما حقق اللاعب أليو بادجي، المفاجأة في الدقيقة 91، محرزًا الهدف الثاني للأهلي والهدف الأول في مسيرته مع النادي، لتنتهي المباراة بفوز مثير للأهلي على بيراميدز.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النادي الأهلي، إلى 39 نقطة مبتعدًا بالصدارة، بينما يتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 26.

برصيد 36 نقطة حصل عليها من 12 مباراة لعبها الفريق، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.