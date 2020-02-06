» تعرف على أهم مميزات وعيوب إصدار «واتساب» الجديد

06 فبراير 2020 - 09:19 م

من المنتظر أن يبدأ تطبيق "واتساب" في الأسبوع المقبل، تقديم ميزة جديدة لمستخدميه؛ أهمها خاصية "الوضع المظلم".

ووفق تقارير، فإن الخاصية الجديدة ستكون متاحة لجميع المستخدمين، بدءًا من 14 فبراير.

وميزة "الوضع المظلم" المخصصة لأجهزة تطبيقات "iOS " و"Android " خضعت للاختبار على بعض المستخدمين خلال الشهور الماضية.

ويأمل "واتساب" من خلال هذه الخاصية، التي سيكون لدى المستخدمين الخيار لتشغيلها أو إيقافها، إلى تقليل الضغط على العين عند النظر إلى الشاشة.

كما أن "الوضع المظلم" سيساعد أيضًا على توفير الطاقة لبطارية الهاتف، إذ سيكون متاحًا لدى المستخدمين ربطه بوضع توفير البطارية في الهاتف.

وفي "الوضع المظلم" الذي سيوفره "واتساب"، سيكون التطبيق عبارة عن خلفية سوداء، مع وجود نص أبيض في الأعلى، وذلك على عكس نسخة العرض العادية.

ومن المتوقع أن تعمل الميزة المرتقبة على تقليل استهلاك البطارية، كما تبين من خلال التجارب التي أجريت على تطبيقات "iOS " و"Android ".

ويقول موقع "WABetaInfo "، الذي يسرب بانتظام معلومات حول تحديثات "بيتا"، إن "واتساب" يستعد لطرح هذه الميزة على نطاق أوسع.

وأشار إلى أنه سيتم الإصدار في غضون 10 أيام، وهو ما يعني أنه سيظهر إلى النور في نهاية الأسبوع المقبل.

في الأسبوع الماضي، تم اختبار إصدار "واتساب" بشكل تجريبي التجريبي على نظام "Android " للوصول إلى "الوضع الداكن"، لكنه لم يحظ بإعجاب الجميع.

إذ اعتبرت الصحفية "كات إيليس"، أن "لون "الرموز التعبيرية دمر الميزة الجديدة". وكتبت: "سيكون أقل إبهارًا إذا تمت إعادة صياغتها بألوان مختلفة لوضع مظلم.. ظلال لطيفة من اللون الأزرق".

كما اشتكت "إيليس" من أن الخلفية لم تكن مظلمة بدرجة كافية. وأضافت "إذا كنت تريد خلفية سوداء حقًا، فسيتعين عليك إنشاء صورة سوداء وتعيينها كخلفية لك. هذا متعب كثير جدًا"، وفق صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولتنزيل الإصدار الجديد من "واتساب" على هاتفك الذكي، يجب عليك الانتقال إلى "Google Play " على جهاز Android والبحث عن "واتساب".

مرر الصفحة لأسفل حتى ترى "أصبح اختبارًا تجريبيًا". اضغط على زر "أنا" ثم انقر فوق "الانضمام" للتأكيد، ومن ثم انتظار التحديث للإصدار التجريبي من التطبيق.

يعد تنزيل الإصدار التجريبي من "واتساب" على نظام التشغيل iOS عملية أكثر تعقيدًا وخطورة ، لذا لا ينصح بذلك. ومع ذلك ، يمكن تنزيله على جهاز كمبيوتر عبر موقع Google Play .