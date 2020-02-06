«الوفد» يعلن رؤيته لانتخابات مجلسي الشيوخ والنواب

06 فبراير 2020 - 09:13 م

عرض المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رأي الحزب في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمحليات، خلال حلقة نقاشية نظمتها اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد لعرض رؤية الحزب، ومقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر، بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.









وأوضح أبو شقة أن وجهة نظر الحزب أن يكون عدد مجلس الشيوخ 300 عضو وأن يكون الثلثين بالانتخاب بالقوائم المغلقة وتحقيق التجانس بين جميع طبقات المجتمع على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث المجلس.









وبالنسبة لمجلس النواب، فقال أبو شقة إن وجهة نظر الحزب أن تجرى الانتخابات بالقائمة المغلقة 75 في المئة على أن تمثل القوى السياسية والحزبية تمثيلا مناسبا لكل منها دون الجور أو الطغيان على أحد.









وشدد أبو شقة على ضرورة أن يكون المجلس القادم متجانس ويكون الأعضاء مرتبطين بالشارع، منوها بأنهم يرون أن تكون نسبة الفردي 25 في المئة لأنه يمثل خطر لتدخل المال السياسي غير معلوم المصدر.









وبخصوص المحليات، أشار أبو شقة إلى أنها تحتاج قانون الانتخابات الخاص بالمحليات وقانون المحليات، مشيرا إلى أن الدستور وضع نص كامل للمحليات يضم 9 ضوابط لابد أن تكون تحت نظر أي مشرع.







