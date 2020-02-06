» أسعار الدولار تشهد استقرارًا في ختام التعاملات

شهدت أسعار الدولار، في ختام تعاملات اليوم الخميس، استقرارًا أمام الجنيه، في البنوك المصرية، بعدما فقدت قرشًا خلال تعاملات أمس الأربعاء.

وهبطت أسعار الدولار أمام الجنيه خلال يناير الماضي في أكبر خسارة شهرية منذ شهر سبتمبر الماضي، بقيمة 24.2 قرش من قيمته خلال.

بينما فقَد الدولار نحو 7.2 قرش في شهر ديسمبر 2019، و1.7 قرش في نوفمبر، و13.2 قرش في أكتوبر، و28.5 قرش خلال سبتمبر.

متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي

وسجل متوسط السعر المعلَن من البنك المركزي 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع في تعاملات أمس، مقابل 15.9917 جنيه للشراء، و16.0917 جنيه للبيع في تعاملات بداية الشهر.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل السعر نحو 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل السعر نحو 15.77 جنيه للشراء، 15.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل السعر نحو 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل السعر نحو 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

سجل السعر نحو 15.71 جنيه للشراء، 15.81 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات

سجل السعر نحو 15.74 جنيه للشراء، 15.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

سجل السعر نحو 15.73 جنيه للشراء، 15.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل السعر نحو 15.73 جنيه للشراء، 15.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر السعر 15.72 جنيه للشراء، 15.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

سعر السعر 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع