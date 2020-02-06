كشف غموض مقتل سائق توك توك بطلق في الرأس بالمنوفية

06 فبراير 2020 - 08:43 م

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، القبض على مبلط سراميك وموظف بالمعاش وربة منزل؛ لاتهمهم بقتل سائق "توك توك" في المنوفية؛ انتقاما منه لارتباطه بعلاقة عاطفية مع الأخيرة.









تلقى مأمور مركز شرطة الباجور إخطارا من مستشفى الباجور العام باستقبال حثة (عاطل 20 سنة)، مقيم مركز أشمون، مصابا بطلق خرطوش بالرأس.









بانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن المنوفية وسؤال سائق توك توك، 19 سنة، مقيم بذات الناحية، قرر أنه حال سيره والمتوفى بالتوك توك قيادته بطريق بدائرة المركز، فوجئ بتوقف سيارة ملاكي ترجل منها أحد الأشخاص وأطلق عيارا ناريا على المتوفى، وفر هارباً، وسقط منه السلاح المستخدم في الواقعة "فرد خرطوش".









أسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: (مبلط سيراميك 40 سنة)، و(موظف بالمعاش 50 سنة) بالاشتراك مع (ربة منزل 18 سنة)، زوجة شقيق الأول وابنة أخت الثاني.







