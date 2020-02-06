» ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ45.456 مليار دولار

وصل الاحتياطى النقدى المصري إلى 45.456 مليار دولار بنهاية يناير 2020، بحسب البنك المركزي.
وكشف البنك المركزي برئاسة طارق عامر، عن ارتفاع قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، بقيمة بلغت نحو 37 مليون دولار خلال شهر يناير 2020 بالمقارنة بشهر ديسمبر 2019.
وأكد البنك، أن قيمة صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة في خزائن البنك المركزي، ارتفعت لتسجل نحو 45.456 مليار دولار في نهاية يناير 2020، بالمقارنة بنحو 45.419 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019.
وأوضح أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود بخزائن البنك المركزي، يكفي واردات مصر من السلع لمدة 8.6 شهر