أجايي ومروان محسن يقودان تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

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الأهلي وبيراميدز

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراته ضد بيراميدز في المباراة التي تنطلق بعد قليل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تشكيلة القلعة الحمراء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: احمد فتحي – أيمن أشرف – محمود متولي – على معلول

خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: جونيور اجايي – حسين الشحات – مروان محسن

البدلاء: " وليد سليمان – ياسر إبراهيم – شريف إكرامي – أليو بادجي – كهربا – جيرالدو – محمد هاني".

فيما شهدت قائمة المستبعدين كل من: على لطفي – أحمد الشيخ – محمود وحيد – حسام عاشور.


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