قرار مفاجئ من «مرتضى منصور» ردًا على «تركي آل الشيخ»

06 فبراير 2020 - 07:03 م

رد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على انتقادات تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية المتكررة للنادي الأبيض إزالة اللافتة المكتوب عليها أسمه من على المبنى الاجتماعي، مرجعًا ذلك إلى استفزازه المستمر لجماهير الزمالك مؤخرًا.

وتوجه مرتضى برسالة شديدة اللهجة إلى "آل الشيخ"، قال فيها: "صبري عليك نفذ وانتظر مفاجأتي ليك".

كان رئيس الزمالك عبر في تصريح سابق عن غضبه من تعليقات "آل الشيخ"، مكتفيًا بتصريح له في أواخر نوفمبر الماضي قال فيه: "سأعقد جلسة أنا وتركي آل الشيخ وهنتحاسب على كل كلمة اتقالت بس على الترابيزة عشان بينا عيش وملح".

وشهدت العلاقة بين "آل الشيخ" و"مرتضى"، تراجعًا بعد أن تحسنت العلاقات بين الأول ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قبل أسابيع، عاد معها ليظهر دعمه وتشجيعه لناديه المفضّل، وهو الأمر الذي أغضب جماهير الزمالك، خاصة بعد تغريداته التي أثارت استفزازهم.

كان آخرها تعليقه عبر حسابه الشخصي على موقع لتواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس، ووقوع الزمالك مع الترجي التونسي والأهلي مع صن دوانز الجنوب إفريقي كتب فيها: "صنداونز ليس بالفريق السهل يابختك يا ترجي"، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة بين جماهير الزمالك.

ولم يتراجع رئيس هيئة الترفيه في السعودية عن تصريحاته، إذ أكد، أنه يتكلم بحقائق وأرقام مجردة عند مقارنته بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، معتبرًا أن ما يذكره ليس فيه إهانة لأحد.

وقال إن "الدوري المصري قد جرى إقامته في نسخته الحديثة 60 مرة ولإن الأهلي قد حقق 41 بطولة منهم، مضيفًا: "عندما نتحدث في أرقام يغضب بعض الناس"، متسائلاً: "هل أنا شتمتك أم ذكرت حقائق؟".

وتابع: "عندما تمنيت أن يواجه الأهلي الزمالك في الدور الربع نهائي لدوري أبطال أفريقيا، فذلك لأن الزمالك هو أسهل فريق يمكن أن يواجهه الأهلي بلغة الأرقام..".

واستدرك قائلاً: "وبالنسبة لكأس السوبر فهي بطولة سهلة وفي متناول اليد... وأتوقع أن يواجه الأهلي صعوبة أكبر في اعتزال طارق التايب مع الهلال أكثر بكثير من كأس السوبر ... هذه وجهة نظري الكروية مع كامل احترامي للجميع... أنا اعبّر عن رأيي ... تزعلوا ليه؟ خلوا عندكوا روح رياضية".