  • الخميس 06 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر07:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
ارشيفية

قرار مفاجئ من «مرتضى منصور» ردًا على «تركي آل الشيخ»

المخرج يسري غرابة

مخرج «مواقف وطرائف» الذي أدهش الملايين يعاني آلامه وحيدًا

الفنانة إغراء

هل تتذكرون أول فنانة تعرت بالكامل؟ شاهدوا كيف أصبحت

أرشيفية

جائزة جديدة لـ«صلاح» مع ليفربول في البريميرليج

الأمير محمد بن سلمان

أول صور من حفل زفاف ولي العهد السعودي

فيروس كورونا - أرشيفية

«كورونا» يواصل حصد الأرواح.. والضحايا 563

سيدة تقتل زوجها في فيديو بث مباشر

جبروت امرأة.. تقتل زوجها من أجل عشيقها وتصوره وهو يحتضر

جانب من الفيديو

بالفيديو.. عملية استشهادية لمسيحي اعتنق الإسلام في القدس

أرشيفية

بعد «آبي أحمد»..الملك سلمان يراسل«السيسي»

«رافعة» تسقط على تاكسي ومصرع السائق

حادث مأساوي.. «رافعة» تسقط على تاكسي ومصرع السائق

«الصحة العالمية»: تصدم العالم يتقرير خطير عن «كورونا»

عرب وعالم

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

سعال يصيب مدير منظمة الصحة العالمية وهو يتحدث عن "كورونا"

#

"الصحة العالمية" تدعو العالم لهذا الأمر الهام بشأن"كورونا"

#

بيان من «الصحة العالمية» عن «كورونا» في مصر

#

كارثة.. الصحة العالمية تدعو العالم لمواجهة "كورونا"

العالم

الصحة العالمية

خطر كورونا

قال رئيس برنامج الطوارئ الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك ريان، إن فعالية جهود الاستجابة للفاشيات تعتمد على تدابير التأهب السارية قبل اندلاع الفاشية.

وأضاف، لذلك نلتمس الموارد الآن لمساعدة البلدان الأضعف على حماية شعوبها قبل أن يصل فيروس كورونا الجديد إلى أعتاب دارها.

وتابع رئيس برنامج الطوارئ الصحية، أنه كما ورد في الخطة الإستراتيجية الجديدة، يشير تقييم المنظمة إلى أن مستوى المخاطر التي تنطوي عليها الفاشية مرتفع للغاية في الصين.

وأوضح أنه مرتفع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن تقييم المخاطر يستند إلى عوامل تشمل احتمالات زيادة انتشار الفاشية، وما تنطوي عليه من آثار على الصحة البشرية، والمستويات المتفاوتة لفعالية تدابير التأهب والاستجابة الوطنية، ومن شأن اتخاذ إجراءات معجّلة، كما تصفها الخطة، أن تعالج هذه المخاطر وتحدد المناطق اللازم دعمها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

كلام في التجديد

فراج إسماعيل

تجديد الدين.. أم تجديد (موقفنا) من الدين؟

د. هشام الحمامي

ترميم شروخ الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

حرية الفكر وأبطالها فى التاريخ

محمد سيد بركة

"الماوردى" وآلية اختيار الخليفة

د. شريف الدخميسي
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز
» «الصحة العالمية»: تصدم العالم يتقرير خطير عن «كورونا»
» DNA كشف المستور.. الأم تغسل عار ابنتها الخائنة لزوجها
» برشلونة وريال مديد في اختبار صعب الليلة
» «#إلا_ولي_العهد_يابدر_صالح».. هل أساء لـ«بن سلمان»؟
» حادث مأساوي.. «رافعة» تسقط على تاكسي ومصرع السائق
» ارتفاع عدد ضحايا حادث «صحراوي أسوان» لـ13 متوفي
» بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة
» السلطات السعودية تضبط مخدرات في أمعاء سيدة
» جائزة جديدة لـ«صلاح» مع ليفربول في البريميرليج
» رد ناري من داعية سلفي على خالد منتصر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:24 ص

  • فجر

    05:24

  • شروق

    06:49

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:16

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم