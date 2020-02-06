» «الصحة العالمية»: تصدم العالم يتقرير خطير عن «كورونا»

قال رئيس برنامج الطوارئ الصحية، بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك ريان، إن فعالية جهود الاستجابة للفاشيات تعتمد على تدابير التأهب السارية قبل اندلاع الفاشية.

وأضاف، لذلك نلتمس الموارد الآن لمساعدة البلدان الأضعف على حماية شعوبها قبل أن يصل فيروس كورونا الجديد إلى أعتاب دارها.

وتابع رئيس برنامج الطوارئ الصحية، أنه كما ورد في الخطة الإستراتيجية الجديدة، يشير تقييم المنظمة إلى أن مستوى المخاطر التي تنطوي عليها الفاشية مرتفع للغاية في الصين.

وأوضح أنه مرتفع على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرًا إلى أن تقييم المخاطر يستند إلى عوامل تشمل احتمالات زيادة انتشار الفاشية، وما تنطوي عليه من آثار على الصحة البشرية، والمستويات المتفاوتة لفعالية تدابير التأهب والاستجابة الوطنية، ومن شأن اتخاذ إجراءات معجّلة، كما تصفها الخطة، أن تعالج هذه المخاطر وتحدد المناطق اللازم دعمها.