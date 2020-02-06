» DNA كشف المستور.. الأم تغسل عار ابنتها الخائنة لزوجها

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محمد فضل- متابعات

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أم

جريمة شرف

شهدت قرية محلة أبوعلي التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، جريمة شرف ارتكبتها الأم بحق ابنتها الثلاثينية، بعد أن كشف تحليل DNA أن الطفل الذي أنجبته ليس من زوجها، فقررت غسل عارها بالتخلص منها.

البداية بشك الزوج في سلوك زوجته ما دفعه إلى عمل تحليل DNA لطفله الذي أثبت التحليل أنه ليس ابنه، فقامت الأم بقتل ابنتها بسبب سوء سلوكها عبر خنقها بإيشارب.

تلقي مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوفاة ربة منزل ووجود شبهه جنائية فى الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، وكشفت التحريات الأمنية أن المتوفاة متزوجة وأنجبت طفلا، إلا أن زوجها شك فى نسب الطفل له فقام بإجراء تحليل DNA واكتشف أن الطفل ليس ابنه مما دفع أمها لخنقها انتقاما منها لشكها في سلوكها .

تم إلقاء القبض على الأم وبعرضها على النيابة تقرر حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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