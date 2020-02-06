» برشلونة وريال مديد في اختبار صعب الليلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في ليلة الخميس إلى ملعبي سانتياغو برنابيو، وسان ماميس، اللذين سيحتضنان موقعتي ريال مدريد وضيفه ريال سوسييداد، وبرشلونة ومضيفه أتلتيك بيلباو.

وتأتي المباراتان ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، وتقام مواجهة ريال مدريد مع ريال سوسييداد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينيتش، وتتبعها بعد ساعتين موقعة «البارسا» وأتلتيك بيلباو.

وتعول جماهير برشلونة على النجم ليونيل ميسي، كما هي العادة لقيادة الفريق الكتالوني نحو نصف النهائي والفوز على بيلباو، لا سيما وأن الفريق الباسكي يعد من الضحايا المفضلين للنجم الأرجنتيني خلال مسيرته الاحترافية.

أما ريال مدريد، فيتطلع إلى مواصلة نتائجه الجيدة التي حققها خلال العام الحالي، حيث توج بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد، وانتزع صدارة الدوري الإسباني من غريمه برشلونة.